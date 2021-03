Busdispatcher Lothar Sieber in der Saalfelder Kommandozentrale, von der er den Linienbusverkehr im Verkehrsgebiet überwacht und Ansprechpartner für die Fahrer ist.

Saalfeld. Die Disposition bei Kombus überwacht den Busverkehr im Landkreis. Lothar Sieber ist von Anfang an dabei. Wir haben ihm über die Schulter geschaut.

Der Herr der Busse: Zu Besuch in der Disposition der Kombus in Saalfeld

Freitagmorgen um sechs im Kombus-Betriebsteil Saalfeld. Als wir ankommen, ist Disponent Lothar Sieber von der zentralen Leitstelle des Verkehrsunternehmens schon seit zwei Stunden im Dienst, die Frühschicht geht von vier bis Mittag. „Um diese Zeit jetzt ist wegen des Schülerverkehrs am meisten zu tun. Ab um acht wird’s ruhiger“, sagt er und nippt am Cappuccino. Dann klingelt das Telefon, ein Busfahrer meldet sich von unterwegs. Es geht darum, wann der nächste TÜV am Fahrzeug fällig ist. Sieber schreibt der Werkstatt einen Zettel. Es sind Routineanrufe.