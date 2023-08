Lückenschluss macht B 281 bei Saalfeld für Wanderer sicherer

Saalfeld Während der Vollsperrung am Arnsgereuther Berg erfüllte die Stadt einen langgehegten Wunsch vieler Wanderfreunde

Die Stadt Saalfeld hat einen lang gehegten Wunsch der einheimischen Wanderer erfüllt und am Ortsausgang Arnsgereuth in Richtung Hoheneiche entlang der B281 einen neuen, etwa zwei Meter breiten Gehweg in unbefestigter Bauweise angelegt. "Auf einer Länge von ca. 120 Metern wurde so die Lücke zwischen der Ortslage Arnsgereuth und dem Beginn der Wanderwege geschlossen", heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Bisher schwieriger Einstieg ins Wanderwegenetz

„Ziel der Baumaßnahme war es, eine sichere fußläufige Verbindung für Wanderer zu schaffen“, informiert Bettina Fiedler (CDU), Erste Beigeordnete der Stadt und Baudezernentin. Bislang konnten sie mit dem ÖPNV bis Ortsmitte Arnsgereuth fahren und innerorts die Fußwege nutzen. Die letzten Meter bis zum Wanderwege-Einstieg mussten jedoch entlang der viel befahrenen Bundesstraße zurückgelegt werden. Dies gehört nun der Vergangenheit an.

Anregung zum Wegebau vom Wanderwegewart

„Da die Maßnahme durch unseren eigenen Bauhof umgesetzt wurde, konnte der städtische Haushalt erheblich geschont werden“, freut sich die Vize-Bürgermeisterin. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 7500 Euro. Die Baumaßnahme wurde während der letzten Vollsperrung am Arnsgereuther Berg im Juli umgesetzt. Angeregt wurde der Wegebau vom ehrenamtlichen Wanderwegewart Karl-Hermann Geißler.