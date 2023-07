Luftbilder vom Rudolstadt-Festival sollen Organisatoren helfen

Rudolstadt Aufnahmen geben Aufschluss über die Übernachtungskapazitäten zwischen Bleichwiese und Schillershöhe

20.000 Dauerkarten werden jedes Jahr zum Rudolstadt-Festival verkauft, darunter etwa 70 Prozent an Leute, die nicht im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt wohnen. Die meisten von ihnen übernachten in Rudolstadt, im Wohnmobil, im Zelt, in Hotels und Pensionen, der Turnhalle der Schiller-Schule, bei Freunden, Verwandten und Bekannten. Rechnet man Künstler und Mitarbeiter dazu, die ebenfalls einen Schlafplatz brauchen, kommt man locker auf 15.000 Schlafplätze, die stets am ersten vollen Juli-Wochenende in Rudolstadt benötigt werden.

Grundlage für die Organisation künftiger Festivals

Um einen Überblick über die Kapazitäten zwischen Bleichwiese, wo die Wohnmobilisten stehen, und Schillershöhe zu bekommen, wurden jetzt Drohnenaufnahmen in Auftrag gegeben, die uns Michael Paschold freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Sie sind mit Genehmigung der Festivalleitung entstanden und sollen die Organisation bei künftigen Festivals verbessern.