Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mädchen stehlen Lichterkette aus Vorgarten und werden verfolgt

Mädchen stehlen Lichterkette aus Vorgarten und werden verfolgt

In der Freitagnacht bemerkte eine 36-jährige Anwohnerin aus Unterwellenborn, dass zwei Mädchen aus ihrem Vorgarten „Am Dorfteich“ eine Lichterkette von einem Baum entwendeten. Daraufhin verfolgte sie die beiden mit dem Fahrrad, konnte sie stellen und informierte die Polizei.

Die 13- und 15 Jahre alten Mädchen aus Unterwellenborn händigten die Lichterkette im Beisein der Beamten an die Geschädigte aus, jedoch war sie nicht mehr funktionstüchtig. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun aufgrund des Diebstahls ermittelt, eine Begründung für ihr Handeln hatten die Damen nicht.

Nach Beendigung der Maßnahmen wurden beide an die Erziehungsberechtigten übergeben.

27-Jähriger bedroht, zerstört und leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Sonntagnachmittag kam in der Gemeinschaftsunterkunft in Sonneberg zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatte gemeldet, dass ein 27-jähriger Iraker versucht hatte, im Fahrradkeller einen Grill anzuzünden. Im Anschluss habe er gedroht, das ganze Heim in Brand zu stecken. Da es bereits in den letzten Tagen ähnlich gelagerte Einsätze mit dem Beschuldigten gab, wurde die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeregt. Dazu kam es jedoch nicht, stattdessen wurde der junge Mann nach richterlicher Bestätigung zur Verhinderung weiterer Straftaten im Polizei-Gewahrsam belassen.

Zu späterer Stunde randalierte der Beschuldigte in der Gewahrsamszelle, versuchte sich selbst zu verletzten, drohte Polizisten und widersetzte sich ihnen massiv. Zum Selbstschutz, aber auch zum Schutz der Beamten wurde der aggressive Beschuldigten gefesselt. Er wurde dann unter Begleitung von mehreren Beamten ins psychiatrische Krankenhaus nach Hildburghausen gebracht. Gegen 3 Uhr nachts wurde der mehrstündige Polizeieinsatz beendet, den Beschuldigten erwarten nun diverse Strafverfahren.