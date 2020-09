Männergesangverein Meura will zum 150-Jährigen Verein des Monats werden

Wer nach Meura kommt und das Ortseingangsschild passiert, grübelt kurz, was der Amtsschild ignorante Witzbold wohl meinte, als er den Ortsnamen mit einem „S“ am Schluss versah. Womöglich hatte er mit dem Buchstaben die Sänger im Sinn, deren Zahl in dem kleinen Dorf ganz am Ende des Sorbitztals traditionell nur mit der Anzahl der berühmten Haflinger im nahen Gestüt wetteifert. Übrigens beiderlei Geschlechts, doch die „Meirischen Mädel“ hatten in diesem Wettbewerb schon früher ihren Auftritt.

Da will der Männergesangverein Sängerbund Meura sich nicht lumpen lassen und wird so der erste Kandidat für die Septemberrunde des Wettbewerbs um den Titel „Verein des Monats“.

Der Leiter, Dr. Rainer Bunkelmann aus Jena. Foto: Dieter Hofmann

In Rufweite zum Vereinslokal steht im Hinterland eines Anwesens die lange Bank, auf die an diesem Spätsommerabend nicht geschoben wird, denn alles kommt auf den Tisch. Darunter bei der unbedarften Frage des Reporters nach der Geschichte auch der lakonische Hinweis auf die Vereinschronik, die man im Internet leicht finden kann.

Ein PDF mit 286 Seiten – das wäre ein einwöchiges Selbststudium und daher wohl nur die zweitbeste Idee. Trotzdem sind die Chronisten des Vereins stolz, dass sie sie vor einiger Zeit dem schwer leserlichem Sütterlin entrissen und heutigen Lesern erschlossen haben.

Für einen Überblick der Dimension reicht der Hinweis, dass der Verein, gemeinsam mit dem Dorf, vom Covid-19-Virus um ein großartiges Jubiläum „betrogen“ wurde. 150 Jahre Sängerbund: Das wäre in diesem Sommer ein prima Anlass gewesen, im Zelt der Kirmesgesellschaft – mit der den Verein eine fruchtbringende Partnerschaft verbindet – ein Sängertreffen vom Feinsten abzuhalten.

Die Enttäuschung darüber lassen sich die Männer am Gartentisch nicht anmerken. 2021 das Jubiläum zu wiederholen, das ist wie überall, so auch hier fix eingeplant.

In der Runde sitzt Dieter Hofmann, lange Jahrzehnte Vereinschef und seit seiner Parkinson-Erkrankung ins zweite Glied gerutscht, als Ehrenvorstand und lebendes Vereinsgedächtnis aber weiter hochwillkommen. Neben ihm Ramon Kasimir, der das Zepter von ihm in die Hand bekam, ihm gegenüber Sohn Robert Hofmann, der als zweiter Vorstand für den Generationenwechsel bereitsteht. Und neben ihm Frank Wagner, der schon dem 90. Wiegenfeste entgegen sieht.

Warum nur Männer?

Keiner von ihnen lässt sich anmerken, wie man die neunmalkluge Frage findet, ob denn im 21. Jahrhundert noch ein Verein qua Satzung nur Männern offen stehen dürfe. Die Antwort überlassen die Meuraer mit dem Hinweis, dass ja der Ort auch einen Verein hat, in dem nur Frauen singen, anderen Schau-Debatten. Und kontern lächelnd mit dem Hinweis, dass man sogar ein(e) Ehrenmitglied(in) habe. Carola Stauche, pensionierte CDU-Bundestagsabgeordnete, wurde es, als sie noch Rohrbacher Bürgermeisterin und in diesem Amte eine engagierte Unterstützerin des Vereins war.

Der Männergesangverein Meura auf einer historischen Ansicht aus den Anfangsjahren. Foto: Archiv Männergesangverein Sängerbund Meura

Rohrbach ist ohnehin sängerisch so etwas wie zweite Heimat. Denn in den Jahrzehnten, als Urlauber scharenweise abends Zerstreuung in der Gegend suchten, gab es auch dort die regelmäßigen Heimatabende, bei denen der Chor auftrat. Auch heute noch kann die etwa 20-köpfige Schar jederzeit die Magie von Gesang entfalten und das bei freudigen, feierlichen, lustigen aber auch traurigen Anlässen.

Den großen Vorteil, dass ihr Hobby nichts braucht, als Liebe zum Metier und die Geduld, der eigenen Stimme Kraft aber auch Struktur zu geben, steht eine Herausforderung gegenüber: Ohne einen Fachmann, der als Dirigent genau merkt, wer sich im Ton vergreift, kann der Chor eine kleine Weile weitermachen, die Qualität aber von Monat zu Monat weniger gut halten. Umso froher war der Sängerbund, dass Oswald Henkel über Jahrzehnte der Garant für Gehör und motivierende Strenge war.

Und als er nicht mehr konnte, Dieter Hofmann hilfsweise einsprang, hörte vor 14 Jahren ein gewisser Dr. (der Musik) Rainer Bunkelmann gebürtig aus Plau am See und nun Jenenser, der am Auebad einen Ferienbungalow gekauft hatte, beim Abendbrot im Gasthof zum Haflinger, die Probe des Chores im Nachbarzimmer, gesellte sich hinzu und war plötzlich mittendrin.

Sein Sängerherz ging auf und seitdem kommt er, wann immer es geht, aus Jena in die Berge, um die Qualität oben zu halten. Doch die Jahre gehen ins Land und ein jedes Mitglied wird jedes Jahr eines älter. Der Nachwuchs aber, einst ein Fast-Automatismus vom Vater auf den Sohn, ist heuer alles andere als eine Selbstverständlichkeit.

Die Meuraer sind Realisten

Allzutief in die sängerischen Traditionen einzugreifen, empfänden viele als Verrat, anbiedern mit all zu viel nachgesungenen Pop-Liedern ist auch nicht so ihr Ding, doch als seinerzeit Amazing Grace plötzlich mit Dudelsack-Unterstützung in der Kirche schallte, hatte das schon einen Aha-Effekt bei der Jugend.

Doch die Meuraer sind Realisten genug, um nicht die Augen zu verschließen: Chöre in Unterweißbach oder in Sitzendorf sind zuletzt doch nicht mehr zu halten gewesen und so sehr das schmerzt, ist doch auch bekannt, dass es Sänger gab, die gern weitermachen würden. Ihnen allen, wo auch immer sie wohnen, möchten die Meuraer die Arme aufhalten: Jeder sei willkommen, der mal zur Freitagsprobe ab 20 Uhr im Haflinger reinhören möchte.

Wo in Städten Chöre wieder Zulauf haben, aber oft neu gegründet würden, sei die Tradition auf dem Lande noch da. Berührungsängste kennen die Meuraer nicht, mit den Sangesbrüdern aus Oberweißbach verbindet sie nicht nur eine Hobby-Freundschaft, sondern auch dieser oder jener Gemeinschaftsauftritt.

Teambildend haben in der Geschichte auch immer die Jahresausflüge gewirkt, die die Männer vor der Wende durch die ganze DDR aber auch in die Tschechoslowakei führten. Die Altvorderen schmunzeln bei der Erinnerung an einen Aufenthalt, der eine Namenverwechslung wegen plötzlich in ein eigentlich viel zu teures, vor allem aber der Nomenklatura vorbehaltenes Hotel im Riesengebirge führte, in dem sie auch noch ganz allein residierten. Nach der Wende ging es auch nach Holland oder Tirol, entstand eine durch Besuche angereicherte Freundschaft mit einem Chor in Neuses bei Coburg.

Dies alles, so merkt man der Runde an, wollen sie erhalten und hoffen, dass die Liebe zum Gesang auch talabwärts Menschen zusammenführt, die genauso ticken.