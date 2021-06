Der Mäuse-Cup war unter anderem bereits in Zeutsch zu Gast.

Mäuse-Cup in Saalfeld-Rudolstadt ist zurück aus der Corona-Pause

Saalfeld/Rudolstadt. Im Juni hat der sportliche Wettbewerb schon acht Kindergärten besucht.

Seit dem 1. Juni ist die Maus der Kreissportjugend wieder auf Tour. Generationen von Vorschulkindern im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt haben den Mäuse-Cup schon erlebt, der jedes Jahr mit den Vorschulkindern aus dem ganzen Landkreis in der Landessportschule Bad Blankenburg stattgefunden hat – und das erstmals im Jahr 2002.

Auch die Maus und der Mäuse-Cup haben im vergangenen Jahr zwangsweise eine Corona-Pause eingelegt. Aber in diesem Jahr sind sie wieder am Start.

„Ich bin froh, dass unsere Kreissportjugend jetzt mit ihrer neuen Idee für den Mäuse-Cup auf Tour ist. Karl-Heinz Barth, dem Vorsitzenden der Kreissportjugend und Beate Breuer, der Sportjugendkoordinatorin, gebührt großer Dank für ihren Ideenreichtum und die Arbeit, die sie in den Mäuse-Cup vor Ort stecken“, sagt Landrat Marko Wolfram (SPD) laut einer Pressemitteilung. Zusammen mit Sparkassenvorstand Carsten Sprenger hat er sich am Mittwoch im Saalfelder DRK-Kindergarten „vor Ort“ davon überzeugt, dass die Aktion wirkt.

Medaille für jedes Kind

Für Beate Breuer war es schon der neunte Mäuse-Auftritt – seit dem 1. Juni hatte sie schon die Kindergärten in Crösten, Königsee, Leutenberg, Zeutsch, Bad Blankenburg, Kirchhasel und am Mittwoch auch noch St. Gertrudis in Saalfeld mit ihrer Mäuse-Power besucht.

Die Kreissparkasse beteiligt sich mit 1500 Euro an den Sport-Materialien, die alle teilnehmenden Kindergärten bekommen. Wie beim großen Mäuse-Cup erhalten die Kindergärten den kleinen Maus-Pokal und jedes Kind bekommt seine eigene Mäuse-Cup-Medaille.

Bewegung und Geschick sind beim Mäuse-Cup in Zeutsch gefragt