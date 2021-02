Maik Kowalleck spendet für Saalfelder Hilfsfonds

Der CDU-Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck unterstützt die Hilfsfonds-Aktion des Saalfelder Bürgermeisters Steffen Kania (CDU) mit einer privaten Spende von 1000 Euro, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der Hilfsfonds in Kooperation mit dem Werbering und der evangelischen Kirche soll einheimische Unternehmen unterstützen, die durch die Corona-Pandemie unverschuldet in Not geraten sind.

„Wichtig ist, dass wir gerade jetzt als Gesellschaft solidarisch zusammenstehen“, sagt Maik Kowalleck.

Gewerbetreibende könnten die Unterstützung auf der Website des Werberings über ein Formblatt und den Nachweis der finanziellen Notlage beantragen.