Saalfeld. Ein Mann soll am gestrigen Donnerstagnachmittag einen sechsjährigen Jungen in Saalfeld unter anderem angesprochen haben. Die Polizei ermittelt nun.

Mann spricht Sechsjährigen an und packt ihn an der Hand

Wie die Polizei berichtet, soll ein ungefähr 45 Jahre alter Mann am gestrigen Nachmittag auf einem Spielplatz in der Brunnenstraße in Saalfeld einen sechsjährigen Jungen angesprochen und diesem auch mehrere Fragen gestellt haben. Dies teilte der Junge am Abend seiner Mutter mit.

So soll der Mann den Jungen auch an der Hand gepackt und zum Mitkommen aufgefordert haben. Nur durch einen Biss in die Hand des Mannes konnte sich der Sechsjährige wieder befreien und davon rennen.

Da der Junge der Polizei eine detaillierte Täterbeschreibung geben und sogar das mögliche Täterfahrzeug beschreiben konnte, wurde der Verdächtige noch am gleichen Abend von der Polizei kontrolliert. Er war in Begleitung eines der Polizei nicht unbekannten Mannes. Der Verdächtige fuhr einen auffällig mattschwarz gefärbten Pkw an dem gelbe Nummernschilder angebracht sind.

Die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld ermittelt weiter in dem Fall.