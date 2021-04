Mann wird in Saalfeld von Ast getroffen und verletzt sich schwer

Reschwitz Bei Baumfällarbeiten in Saalfeld ist ein 52-Jähriger von einem herabfallenden Ast am Kopf getroffen worden. Ein Bekannter findet ihn durch Zufall.

Am Dienstagmittag hat ein 52-Jähriger in seinem Wald in Saalfeld, Ortsteils Reschwitz, Bäume gefällt. Wie die Polizei mitteilte, wurde er dabei nach bisherigen Erkenntnissen durch einen herabfallenden Ast am Kopf getroffen und ging schwer verletzt zu Boden. Wie lang der Verletzte zunächst unbemerkt im Wald lag ist nicht abschließend geklärt.

Jedoch bemerkte ein Bekannter des Mannes dessen abgestelltes Fahrzeug und machte sich auf die Suche nach ihm, um ihn zu begrüßen. In der Nähe des Autos entdeckte er schließlich den regungslos liegenden Schwerverletzten und informierte Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr, die zur Bergung am Steilhang anrückten. Der 52-Jährige, der Arbeitsschutzkleidung und einen Helm trug, wurde mit schweren, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebacht.