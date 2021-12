Ein Radfahrer hat eine Frau in Saalfeld bestohlen (Symbolbild).

Mann wirft einer Frau in Saalfeld einen Stock zwischen die Beine und beraubt sie

Saalfeld. Eine unglückliche Bekanntschaft machte eine 62-Jährige am Dienstag in Saalfeld. Ein Unbekannter warf ihr unvermittelt einen Stock zwischen die Beine.

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Dienstag, gegen 10.15 Uhr, eine 62-jährige Fußgängerin in der Oststraße in Saalfeld (Höhe Hausnummer 16) bestohlen. Wie die Polizei mitteilte, entwendete er ihre Geldbörse mit EC-Karte.

Der Mann hatte der Frau einen Stock zwischen die Beine geschlagen, sodass sie zu Boden fiel. Der Radfahrer stürzte ebenfalls. Sein Fahrrad landete auf der Frau. Der Unbekannte rappelte sich wieder auf und entwendete dabei den Geldbeutel der Frau aus ihrem Rucksack.

Fahrradsturz vermutlich nur vorgetäuscht

Der Unbekannte fuhr daraufhin davon. Vermutlich hatte er den Fahrradsturz nur vorgetäuscht, um die Tat zu begehen. Leider konnte die Bestohlene keine Personenbeschreibung vom Räuber abgeben.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 entgegen.