Marc Lindig ist der beste Vorleser im Landkreis

Der beste Vorleser des Landkreises steht fest: Marc Lindig aus Saalfeld ist Schüler am Böll-Gymnasium und holte beim Kreisentscheid des 61. bundesweiten Vorlesewettbewerbs des Börsenvereins des deutschen Buchhandels den ersten Platz.

16 Sechstklässler öffentlicher und privater Schulen im gesamten Kreisgebiet traten am Mittwochvormittag in der Saalfelder Stadtbücherei gegeneinander an. Es galt zunächst, drei Minuten aus einem selbstgewählten Buch vorzulesen. Anschließend war zwecks direkter Vergleichbarkeit der Leistungen weitere drei Minuten lang aus einem für alle einheitlichen Werk zu rezitieren, nämlich „Ein Sommer in Sommerby“ von Kirsten Boie.

Für den Gewinner geht es nun zum Regionalentscheid

Eine sechsköpfige Jury beurteilte die Ausdrucksstärke im Vortrag der Kinder. Ihr gehörten auch die drei Bestplatzierten des Kreisentscheides vom Vorjahr an, zusätzlich Vertreter der Stadtbibliotheken von Saalfeld und Rudolstadt sowie die Saalfelder Schriftstellerin Elisabeth Schieferdecker. Veranstalter waren neben den beiden Kommunalbüchereien und dem Landkreis auch die Thalia-Buchhandlungen Saalfelds und Rudolstadts.

Landrat Marko Wolfram (SPD) als Schirmherr zollte den Kindern große Anerkennung, da sie alle bereits dadurch gewonnen hätten – auch ohne Platz auf dem Treppchen – „dass ihr euch die Welt der Bücher und des Lesens erschlossen habt. Bewahrt euch das!“

Am Chef der Kreisverwaltung war es dann auch, Büchergeschenke und Urkunden an die Teilnehmer auszuhändigen. Platz zwei belegte Tilmann Darie vom Dr.-Max-Näder-Gymnasium in Königsee, Dritte wurde Rahel Prauka vom Erasmus-Reinhold-Gymnasium in der Kreisstadt. Marc Lindig fährt nun im Frühjahr zum Regionalentscheid. Sein selbstgewähltes Buch: „Von Richard Dübell „Last Secrets II – Das Geheimnis von Atlantis!“