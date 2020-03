Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Saalfelder Marco-Polo-Schule ist jetzt „Schule mit Herz“

Herz bewiesen haben die Schüler der Saalfelder Marco-Polo-Schule, und das sogar bildlich: Durch eine Spende von 500 Euro an das Kinderhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz darf sich die Einrichtung fortan „Schule mit Herz“ nennen. Grundlage dafür ist die Hilfsaktion „Weihnachtsengel“ von Antenne Thüringen, bei der Grundschulen durch verschiedene Spendenaktionen zur Adventszeit Geld für das Kinderhospiz im Thüringer Wald sammeln. Im Falle der Polo-Schüler handelte es sich um einen Teil des Erlöses aus dem letzten Weihnachtsbasar Anfang Dezember. Am Freitag war der ehrenamtliche Hospizmitarbeiter Lutz Schulz vorbeigekommen, um die Spendenbox entgegen zu nehmen sowie die Urkunde sowie die Plakette „Schule mit Herz“ zu überreichen. Sie ziert jetzt den Eingangsbereich.

„Ein riesiger Dank gilt allen Schülern, Lehrern und Eltern, die bei unserem Weihnachtsmarkt mitgeholfen haben“, sagt Schulleiterin Jeanette Müller-Pfenzig. Fast alle Waren seien verkauft worden, „wir hatten wirklich guten Umsatz“, sagt die Pädagogin. Zusätzlich bedachten sie auch die Kinderkrebsstation der Uniklinik Jena sowie den Verein Global Social Network von Weltumradler Axel Brümmer mit einer Geldspende. Eine ihrer Lehrerinnen habe im Herbst von der Aktion im Radio gehört und vorgeschlagen, selbst teilzunehmen. Nächstes Jahr will Müller-Pfenzig mit ihren Schülern wieder mitmachen. Die Kinder seien sehr interessiert an der Arbeit in einem Kinderhospiz gewesen. Lutz Schulz habe sich viel Zeit für Erklärungen und Fragen genommen, sagt Jeanette Müller-Pfenzig anerkennend. „Wir haben es als einen Ort beschrieben, in dem sehr kranke Kinder mit ihren Eltern Urlaub machen können, und dass das sehr viel Geld kostet, wofür wir sammeln wollen“. Aspekte des Sterbens und Todes von Kindern sowie Details müsse man noch nicht zumuten. Stattdessen wurde genau erklärt, was mit den Spendengeldern passieren soll. Nun können die Klassensprecher des Schülerparlaments, die die Spende überreicht haben, ihr Wissen an ihre Mitschüler weitergeben.