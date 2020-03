Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marianne M. Richter stellt in Saalfeld ihre Stillleben aus

Das Vorbild der Leipziger Künstlerin Marianne M. Richter ist der italienische Stilllebenmaler Giorgio Morandi. Von ihm hat sie gelernt, wie wichtig die Zwischenräume sind, wie wichtig Hintergrund und Mittelgrund. Freilich konnten sie und ihr Mann Roland R. Richter bis zur Wende 1989 nur Repros sehen. Aber danach, die Betrachtung der Originale, „war etwas sehr Besonderes“, erklärte Marianne M. Richter am Mittwoch in der Zahnarztpraxis von Gabriele Süss. An diesem Tag hängte sie ihre eigenen Stillleben und Landschaftsporträts. Am heutigen Freitag wird ihre Ausstellung bei Gabriele Süss um 18 Uhr eröffnet. Natürlich will sie nicht wie Morandi malen, wenn sie auch fasziniert ist von der farbigen Zurückhaltung des Meisters. Auch die Malereien Marianne M. Richters, wenn in der Toskana oder der Provence entstanden, entziehen sich den Erwartungen blauer Himmel südlicher Gefilde. Auch bei ihren Stillleben verweigert die Künstlerin frische Blumen. Es sei so interessant, sagt sie, „wie die blaue Hortensie vergeht“. Und fügt hinzu: „Das muss man sehen!“ Wohl daher heißt ihre Ausstellung in der Darrtorstraße 3-5 auch „Blaue Hortensie“.