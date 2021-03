Marita Schmalz war 20 Jahre im Dienst gesunder Ernährung in Rudolstadt

Rudolstadt. Marita Schmalz verlässt nach knapp zwei Jahrzehnten die Verbraucherzentrale Rudolstadt. Ihre Themen in dieser Zeit waren vielfältig und haben sich mehrfach gewandelt.

Fast 20 Jahre lang war sie das freundliche Gesicht der Beratungsstelle Rudolstadt der Verbraucherzentrale. Wer mit seinem Anliegen in der ersten Etage im Handwerkerhof klingelte, wurde von ihr herzlich begrüßt und zog meist mit einem Beratungstermin oder einem Tipp für die nächste Anlaufstelle von dannen.

Über zwei Jahrzehnte war Marita Schmalz als kompetente Fachberaterin auf dem Gebiet Lebensmittel und Ernährung im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und thüringenweit unterwegs.

2001 stieß die Diplomingenieurin für Lebensmitteltechnologie auf eine Ausschreibung der Verbraucherzentrale. „Die Entscheidung, mich auf die Stelle einer Fachberaterin zu bewerben, hat die Weichen in meinem Leben neu gestellt“, erinnert sie sich.

Seit 2003 beriet sie in der Region Saalfeld-Rudolstadt. „Meine Aufgabe war es nicht nur zu zeigen, wie eine vollwertige Ernährung gelingen kann. Oftmals ging es einfach darum, den Menschen Einkaufstipps zu geben und ihnen ihr tägliches Konsumverhalten bewusst zu machen.“

Waren es in den 2000er-Jahren häufig Fragen zur gesunden Ernährung, zu Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten und zum Abnehmen, mit denen die Thüringer zu ihr kamen, verschob sich dies zuletzt: „Heute erreichen uns vor allem Beschwerden über falsche Produktkennzeichnungen oder Anfragen zur Reklamation von Lebensmitteln“, so Marita Schmalz.

Ob bei Workshops mit Kita-Erzieherinnen und an den Schulen, bei der Ausrichtung großer Frühstücksbuffets mit Grundschülern, bei Vorträgen vor Senioren oder bei den Sportaktivtagen in der Landessportschule Bad Blankenburg – die Fachberaterin informierte viele Zielgruppen. Als Türöffner wirkte dabei oft ihr langjähriges Mitwirken im Netzwerk Gesundheitsförderung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt.„Gerade unsere Veranstaltungen für Senioren waren immer ruckzuck ausgebucht“, so Marita Schmalz. „Spätestens als es ans Verkosten ging, gab es dann oft kein Halten mehr.“ Für Marita Schmalz der schönste Satz nach solchen Veranstaltungen: „Das hab ich ja noch gar nicht gewusst!“

Ihre Beschäftigung mit verschiedenen Themen in wechselnden Projekten ähnelte oftmals der wissenschaftlicher Arbeit. „Schließlich muss ich immer den aktuellsten ernährungswissenschaftlichen Stand parat haben.“ Gründliche Eigenrecherche und der Blick „über den Tellerrand hinaus“ waren eine Selbstverständlichkeit. Und natürlich die Weitergabe dieses Wissens: Oftmals auch in den regelmäßig gedruckten „Verbrauchertipps“ der OTZ.

„Die Tätigkeit als Fachberaterin Lebensmittel und Ernährung verlangt ein Gespür für Menschen, stets aktuelle Fachkenntnisse und die Fähigkeit, diese den Verbrauchern verständlich und interessant zu vermitteln. All das hat Marita Schmalz bewiesen. Wir danken ihr herzlich für ihre Arbeit“, sagte Ralph Walther, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Thüringen, zu ihrer Verabschiedung.

„Eine sehr abwechslungsreiche Arbeit“, nennt Marita Schmalz selbst ihre Zeit bei die Verbraucherzentrale Thüringen. Dass Verbraucher auch weiterhin in der Beratungsstelle im Handwerkerhof ihre Anlaufstelle für Fragen rund um vertragsrechtliche Dinge und zur gesunden Ernährung finden, ist ihr größter Wunsch. Sie selbst hat sich vorgenommen, im Ruhestand ihr Fachwissen auch für sich selbst noch mehr in die Tat umzusetzen. „Gute Lebensmittel nähren den Körper und die Seele – und es steckt so viel Aufwand in ihnen. Wir müssen wieder lernen, das mehr wertzuschätzen“, sagt sie. „Die Menschen schmeißen so unfassbar viele Lebensmittel weg wie alte Strümpfe.“