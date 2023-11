Referent Frank Heimann im Jahr 1990 in der Funkbude der „Georg Forster“.

Maritimes Herbsttreffen in Rudolstadt

Rudolstadt. Fregattenkapitän Victoria Wirkner wird Klimabedingungen analysieren und deren Bedeutung für die Schifffahrt im Polarmeer darstellen. Und Frank Heimann aus Saalfeld gibt Einblicke in das Entstehen von Schiffsriesen.

Die Regionalgruppe Thüringen der Deutschen Gesellschaft für Schiffahrts- und Marinegeschichte lädt am Sonnabend, dem 4. November, zur Herbsttagung nach Rudolstadt ein.

Für das Treffen konnten wieder drei interessante Vorträge organisiert werden. Nachdem es im Frühjahr eher um geschichtliche Ereignisse und die Segelschifffahrt ging, geht es im Herbst in die Gegenwart zurück. Frau Fregattenkapitän Victoria Wirkner ist Meteorologin. Sie kommt direkt aus dem „Wetterlagezentrum“ der deutschen Marine in Glücksburg nach Rudolstadt und wird in einem bisher vielbeachteten Vortrag Klimabedingungen analysieren und deren Bedeutung für die Schifffahrt im Polarmeer darstellen.

Die Schiffe, welche diese neuen Seewege eventuell nutzen könnten, gewinnen immer mehr an Größe. Frank Heimann aus Saalfeld begleitete im Auftrag des Germanischen Lloyd den Bau derartiger Schiffsriesen als Prüfingenieur auf koreanischen Großwerften. Seine Beobachtungen in Bild und Erlebnisbericht geben Einblicke in das Entstehen dieser Giganten.

Abschließend wird im „Maritimen ABC“ der Buchstabe H thematisiert. Hier spielt der 330. Geburtstag eines schifffahrtshistorisch bedeutsamen Erfinders eine Rolle. Interessierte Gäste sind willkommen. Beginn ist am Samstag um 13.30 Uhr im Alten Rathaus.