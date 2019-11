Mark Weber und seine Pläne in Unterhain

Unterhain. Seit drei Jahren kämpft Mark Weber in Unterhain um eine Halle für seine Forsttechnik, endlich ist grünes Licht in Sicht

Wenn in den Wäldern zwischen Ilmenau und Saalfeld, besonders aber natürlich im Rinne- und Schwarzatal die modernen Baumfällmaschinen arbeiten, die heute nur noch Harvester heißen und die Rückemaschinen, die man Forwarder nennt, dann sind Mark Weber und seine sechs Beschäftigten in ihrem Element. Besonders im Moment, wo alle, die das Drama im Wald beschäftigt, auf diejenigen schauen, die dagegen ankämpfen. „Mark Weber Forstdienstleistungen“ - steht an den Maschinen und keiner, der ihnen bei der Arbeit zuschaut, macht sich Gedanken, was mit ihnen eigentlich passiert, wenn die Arbeit getan ist.„Dann kommen sie optimalerweise gleich zum nächsten Einsatzort“, erklärt Mark Weber, der als Inhaber noch immer die Raten für die Technik, er hat zwei Forwarder und zwei Harvester, die zusammen einen Wert von einer Million Euro repräsentieren, abbezahlen muss.