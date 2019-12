Markante Stimmen preisen den Rennsteig

Wer sich die neue Doppel-CD „Musikalische Rennsteigwanderung“ des Gebersdorfer Musikproduzenten und Tonstudiobetreibers Horst Greiner-Fuchs anhört, dem könnten nicht nur die Lieder, sondern auch die Sprecher bekannt vorkommen. Das Album, seit Ende November erhältlich, führt den Hörer musikalisch entlang des meistgegangenen Wanderwegs Deutschlands und enthält beliebte Wanderlieder regionaler Chöre, Kapellen, Orchester und Folkloregruppen; über 25 an der Zahl. Umrahmt werden sie von „Geschichten über das Leben der Menschen am Rennsteig, sagenhafte Erzählungen aus anno dazumal oder lustigen Episoden aus der Gegenwart“, so der Klappentext.

Bekannte Sprecher gewonnen

Doch welche bekannten Stimmen eigentlich? Horst Greiner-Fuchs zählt auf: „Anthony Hopkins, Jack Nicholson, Robert De Niro, Dustin Hoffmann“. Beziehungsweise Joachim Kerzel. Der deutsche Schauspieler ist nämlich die Synchronstimme dieser Hollywoodgrößen und nahm trotz Vielbeschäftigung Greiner-Fuchs’ Bitte sofort an. Die Aufnahmen erfolgten Ende August in Kerzels eigenem Berliner Studio. „Ich habe lange nach dem passenden Sprecher gesucht“, sagt der Produzent. Bereits 1992, dem Gründungsjahr von Greiner-Fuchs Studio „Thuringia Records“, sprach TV-Sprecherlegende Elmar „The Voice“ Gunsch (u.a. heute-journal, Harald Schmidt Show) Teile des Textes direkt im Studio Gebersdorf ein. „Somit haben wir zwei sehr namhafte Stimmen gewinnen können, die einander schön ergänzen“, ist der 66-Jährige stolz.

Schon damals plante Greiner-Fuchs nämlich die CD und entstand eine erste Musikkassette. „Deren Laufzeit war mit rund 45 Minuten Länge natürlich begrenzt, so dass es nur bis zur Friedrichshöhe an der Werraquelle reichte“, sagt er. Nun liegt der Rennsteig in voller Länge, eingeteilt in zwei Etappen, vor. Die Texte verfasste Rennsteig-Kenner und Wanderführer Horst Golchert aus Masserberg.

Wanderkarte liegt bei

In den letzten zwei bis drei Jahren intensivierte Greiner-Fuchs die Arbeit am Album und konnte es am 27. November vorstellen. Unterstützung bei der Vermarktung erhält er vom Regionalverbund Thüringer Wald, von dem auch eine Wanderkarte des Rennsteigs der Packung beiliegt. Zu einer Präsentation am Herbert-Roth-Gedenkstein nahe der Schmücke war auch Roths Tochter Karin dabei. Mit dessen Rennsteig-Lied als inoffizieller Hymne Thüringens öffnet und schließt die erste CD.

Horst Greiner-Fuchs spricht von einer „zeitlosen Musik, die auch für junge Leute interessant“ sei. „Da sind nicht nur ‘Schluchtenjodler’ drauf!“. Selbst arbeitete er in seinem Studio schon mit Künstlern aller möglichen Genres bis hin zu Metal-Rock zusammen.

Erhältlich ist das Album ab sofort in den Thalia-Filialen Saalfelds und Rudolstadt sowie den Tourist-Informationen entlang des Rennsteigs, etwa in Neuhaus. Weitere sollen folgen. Gepresst werden die CDs übrigens in einem Suhler Werk. „Selbst die Herstellung erfolgt also am Rennsteig!“, so Horst Greiner-Fuchs.