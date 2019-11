Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Marktgölitzer feiern drei Tage lang Kirmes

Ein Elektro-Fahrrad für elf Euro? So was geht. Zumindest, wenn Marktgölitz Kirmes feiert. Für das zweite Novemberwochenende hatte die Kirmesgesellschaft um Chef Dirk Handke zum Feiern am Gemeindehaus und im Dorfsaal eingeladen. Höhepunkt am Sonntag war die Versteigerung nützlicher und lustiger Artikel – wie etwa ein E-Bike. „Das bezieht sich allerdings vor allem auf den Müsliriegel und die Flasche Schnaps, die es dazu gab und die die Energie liefern sollen“, so Handke. „Das Rad selbst ist ein ganz Normales!“ Außerdem unterm Hammer: Ein Weinverkostungsset, eine Putzmittelbox, ein Dinner im Hotel Steiger in Gebersdorf, alte Videospiele, ein „Thüringer Wellness-Gutschein“ und mehr. Handke: „Das ist einfach nur eine Zehnerkarte für unser Freibad im Ort.“

Ausgelassene und friedliche Stimmung auch Freitag- und Samstagabend bei Livemusik, Tanz und Disco mit regionalen Künstlern. Der Marktgölitzer Fleischer Stephan Hartung, selbst im Kirmesverein, besorgte gemeinsam mit dem Hotel Steiger die Verpflegung. Aktuell zählt die Kirmesgesellschaft 20 Mitglieder, vier junge Menschen konnten jüngst als Neuzugänge geworben werden.