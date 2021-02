„Nicht mehr dieses Grün!“. Das Marktkauf-Center am Mittleren Watzenbach in Saalfeld soll ab März modernisiert werden.

Marktkauf-Center in Saalfeld wird umgebaut

Der Asia-Imbiss „Dr. Wok“ verabschiedet sich bereits am 27. Februar. Der Grund ist der nahende Beginn der Modernisierung des Marktkauf-Centers am Mittleren Watzenbach in Saalfeld.