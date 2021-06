Maskenpflicht in Saalfeld und Rudolstadt entfällt

Eine Frau legt eine OP-Maske an. In Saalfeld und Rudolstadt ist das unter freiem Himmel nicht mehr notwendig.

Saalfeld/Rudolstadt. Die Allgemeinverfügung für wurde vom Landratsamt aufgehoben. Diese Bereiche sind betroffen.

Mit sofortiger Wirkung hat der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt am Donnerstag die Allgemeinverfügung vom 12. Februar 2021 mit ortsspezifischen Corona-Maßnahmen aufgehoben.

Damit entfällt die ausdrückliche Pflicht zum Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung in Saalfeld auf dem Marktplatz und in der Blankenburger Straße sowie in Rudolstadt auf dem Marktplatz inklusive des unmittelbar angrenzenden Abschnitts der Marktstraße, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes.

Die Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, die insbesondere gemäß §6 der Thüringer Corona-Maßnahmen-Verordnung gelten, seien davon nicht berührt. So sei trotz der Aufhebung der Allgemeinverfügung des Landkreises beispielsweise bei Sitzungen kommunaler Gremien für Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr das Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben.

Gleiches gilt weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger beispielsweise beim Einkaufen oder im öffentlichen Personennahverkehr.