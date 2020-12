Maskenspende für Schulen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

In den vergangenen Tagen erhielt der Saalfelder CDU-Landtagsabgeordnete Maik Kowalleck zahlreiche Anfragen von Schulen im Landkreis Saalfeld Rudolstadt zur kostenfreien Bereitstellung von Mund-Nasen-Bedeckungen. Die Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft Südthüringen hatte bereits Schulen im Landkreis Hildburghausen und in Sonneberg Schulen mit Masken unterstützt.

Daraufhin hatte Kowalleck Kontakt zu Michael Bartelt von der Gesellschaft aufgenommen, der ihm spontan eine Lieferung über mehrere tausend Masken für die Schulen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt zusagte. Dabei geht es in erster Linie darum, Masken in den Schulen vorrätig zu haben, wenn Schüler keine Maske haben, weil sie beispielsweise vergessen oder liegengelassen wurde. Die Schulträger haben leider nicht die Möglichkeiten, in einem so großen Umfang Masken bereitzustellen. Finanziell unterstützt wird die Aktion auch vom Lions Club Saalfeld.