Mauerfall nötig: Saalfelds Drehleiter zu groß für Rathaushof

Die Drehleiter der Saalfelder Feuerwehr, hier bei einem Einsatz im Wohngebiet Grüne Mitte in Saalfeld.

Saalfeld. Weitere Themen des Bauausschusses am Mittwoch: Brückenmontage in Obernitz und Reschwitz / Straßensanierung in Schmiedefeld

Einen Mauerfall der besonderen Art macht die neue Drehleiter der Saalfelder Feuerwehr notwendig. Um in den Innenhof des Rathauses befahren zu können, muss die Zufahrt in der Köditzgasse von 3,50 Meter auf fünf Meter erweitert werden. Darüber informierte Planungsamtschef Matthias Föhse am Mittwoch den Bauausschuss. Die rechte Seite der Mauer werde kurzfristig „zurückversetzt“; der Denkmalschutz habe dem zugestimmt.