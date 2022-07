Maxhüttenchor auf Konzertreise am Bodensee

Unterwellenborn/Bregenz Chorgemeinschaft rückt bei viertägigem Ausflug wieder enger zusammen

Nach langer Pandemiezeit organisierten die Sängerinnen und Sänger des Maxhüttenchores für Mitte Juni eine Konzertreise an den Bodensee; mit Angehörigen und dem Ortsteilbürgermeister von Unterwellenborn, Wolfgang Kaminsky. An vier Tagen gab es Ausflüge und Besichtigungen, beispielsweise durch das Appenzeller Land zum Schwägalppass, sowie Konzerte in der Basilika Birnau und auf der Blumeninsel Mainau. Als auf dem Gipfel des "Säntis" in 2501 Meter Höhe der "Andachtsjodler" gesungen wurde, hatten einige Chormitglieder Gänsehaut. Zurück ging es mit unvergesslichen Eindrücken und der Erkenntnis, dass "durch diese wunderbaren Tage unsere Chorgemeinschaft wieder ein Stück enger zusammengerückt ist", so Christel Esefeld, die Vorsitzende des Maxhüttenchors Unterwellenborn.