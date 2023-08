MDR zeigt das Thüringer Meer als Paradies für Wassersportler und Wanderer

Hohenwarte/Saalburg Die jüngste Folge von "Unterwegs in Thüringen" wird zur 30-minütigen Dauerwerbesendung für die Stauseeregion

"Rund um das Thüringer Meer" ging es in der jüngsten Folge der MDR-Sendereihe "Unterwegs in Thüringen", die bereits Anfang des Monats im Fernsehen ausgestrahlt wurde, aber jederzeit in der Mediathek angesehen werden kann. Der 30-minütige Beitrag zeigt die größte Stauseeregion Deutschlands als Paradies für Wassersportler und Wanderer. Im Grunde ist der Film von Hendrik Sachs (Buch und Regie) eine halbstündige Dauerwerbesendung für eine tatsächlich selbst im Freistaat wenig bekannte Region.

Während das Gebiet mit dem Auto über die A9 gut zu erreichen sei, werde mit öffentlichen Verkehrsmitteln schon die Anreise zum Abenteuer, heißt es in der Einleitung. Abenteuerlich geht es dann für die Moderatoren Steffi Peltzer-Büssow und Jonathan Doll auch munter weiter.

Schöne Bilder von einer schönen Gegend

Während Letzterer beim Watertubing auf dem Bleilochstausee, per Wakeboard und Wakesurfen auf der Hohenwarte unterwegs ist und mit Fluglehrer Reinhold Müller an der Hohen Leite per Gleitschirm in die Luft geht, startet Steffi Peltzer-Büssow mit dem Wanderbus und Wanderführer Dirk Zaumsegel zu einer Tour, die sie an die markanten Aussichtspunkte von der früheren Landstraße zwischen Drognitz und Altenroth über den Bockfelsen bis zum Blick zur Saaleschleife führt.

Zwischendurch wird mit der Mühlenfähre übergesetzt, gibt es für sie einen Segelgrundkurs bei Saalburg und versucht sie, in einem Plastikball über das Wasser der Alterbucht zu laufen. Vom Hausboot als "schwimmendes Wohnmobil" bis zu den Treibhäusern wird kaum ein Angebot ausgelassen, Graffitikünstler Tim Müller bekommt ebenso seinen Auftritt wie das Wassersportzentrum Saalthal Alter. Drohnenaufnahme verdeutlichen die Schönheit der Gegend ebenso wie die Kamera von Andreas Höfer und Lukas Lange.

"Da ist doch Norwegen nüscht dagegen", schwärmt die Moderatorin schon nach wenigen Minuten, während sie am Ende der halben Stunde feststellt: "Es ist am Thüringer Meer für jeden was dabei". Wer wollte ihr da widersprechen?!