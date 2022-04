MDR zeigt neuen Film über "Paulinzella - Der Schatz im Wald"

Paulinzella In der Reihe „Der Osten – Entdecke, wo du lebst“ wird am Dienstag ein Porträt des Königseer Ortsteils gezeigt

„Paulinzella – Der Schatz im Wald“, so heißt der neue Film der Reihe „Der Osten – Entdecke, wo du lebst“, der eines der interessanten mittelalterlichen Gebäude Deutschlands in den Blick nimmt, das heute Motor der Wiederbelebung des Klostergeländes und Sitz des Forstamtes inmitten ausgedehnter Wälder ist. Zu sehen ist der Streifen am Dienstag, dem 26. April, 21 Uhr im MDR-Fernsehen und ab sofort in der ARD-Mediathek

Das Amtshaus neben der Klosterruine Paulinzella sei eines der ältesten und schönsten Forstämter in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung des Senders. Schon vor 500 Jahren kümmerten sich hier Waldläufer und Förster um die Wälder ringsum. Die Restaurierung des alten Amtshauses in den letzten Jahren hielt viele Überraschungen bereit und hat das Leben der Menschen verändert. Im Film begegnet man ihnen, geht auf Entdeckungsreise in das alte, neue Gemäuer und erlebt, wie neue Lebendigkeit rings um das Denkmalensemble erwacht.

"Wer die Klosterruine Paulinzella zum ersten Mal sieht, verstummt. So imposant und zugleich romantisch verloren steht das Bauwerk mitten im Wald", schreibt der MDR. Goethe, Schiller und Wilhelm von Humboldt bewunderten einst die Ruine. Verstreut um das mächtige Bauwerk aus dem frühen 12. Jahrhundert stehen alte Gemäuer, Relikte des einstigen Klosters. Das Amtshaus ist eines davon. Jahrzehntelang grenzte es wenig beachtet an die Ruine. Auffällig war damals nur das besonders schöne Fachwerk. Ansonsten wirkte der Bau heruntergekommen.

Das Amtshaus wurde einst als Ersatz-Refektorium der Mönche gebaut, nachdem das Kloster Ende des 15. Jahrhunderts abgebrannt war. Als das Kloster nach der Reformation aufgelöst wurde, diente das Haus als Verwaltungssitz für Forst und Jagd. Dabei blieb es über die Jahrhunderte. Nach 1945 wurde es zur Revierförsterei. In die oberen Etagen baute man Wohnungen ein. Durch die Einbauten war das Haus entstellt und allmählich vom Verfall bedroht. Nach der Wende zog das Forstamt Saalfeld-Rudolstadt ein und es wurde unter Denkmalschutz gestellt. Nach Jahren des Planens und Bauens ist das Haus heute eines der interessanten mittelalterlichen Gebäude Deutschlands, Motor der Wiederbelebung des Klostergeländes und Sitz des Forstamtes inmitten ausgedehnter Wälder.