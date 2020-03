Die Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld/Saale stellt Seniorenheimen Medienboxen zur Verfügung. In einer ersten Testphase erhielt nun das AWO-Heim am Rainweg 41 eine solche Medienbox. Im Bild: Diana Streitberger, Katja Semrau, Melanie Franke, Nancy Pletong und Ronny Jahn.

Medienboxen für Saalfelder Seniorenheime

Die Saalfelder Stadt- und Kreisbibliothek investiert ihr Preisgeld: 2018 gewann das am 13. März 1930 gegründete Medienhaus den Thüringer Bibliothekspreis. Die 10.000 Euro investieren die Bibliothekare nun in sogenannte Medienboxen. Geplant ist es, Saalfelder Seniorenhäuser mit diesen Boxen auszustatten. Am Mittwoch übergaben Nancy Pletong, Diana Streitberger und Ronny Jahn die ersten beiden Medienboxen an zwei Seniorenheime der Arbeiterwohlfahrt (AWO) am Saalfelder Rainweg 41 und 91.

Die Saalfelder Bibliothek bietet das ganze Medienspektrum Die Heimmitarbeiterinnen Katja Semrau und Melanie Franke begrüßen die Medienboxen-Aktion der Bibliothek sehr. Schließlich „können wir selbst gar nicht immer alle Medien einkaufen, die die Heimbewohner wünschen“, erklärte Katja Semrau. Die Bibliothek biete mit ihrem Boxeninhalt das ganze Spektrum - von CDs und DVDs über Bücher bis hin zu Gemeinschaftsspielen. Ihre Kollegin pflichtete dem bei: „Das bereichert unsere Arbeit.“ Bereits jetzt verfügen die Seniorenheime über eine gute Struktur, die sowohl das individuelle Lesen als auch das gemeinsame Ansehen von Filmen ermöglicht. „Wir können es groß aufziehen oder kuschelig gestalten, je nach Bedarf“, sagte Katja Semrau. In Bücherecken liegen Zeitschriften und Zeitungen aus, berichten die beiden Heimmitarbeiterinnen, aber auch kurze Romane. Gern würden von den Heimbewohnern „kleine Liebesromane“ gelesen, aber auch Arztromane. Die Romanserie „Der Bergdoktor“ sei sehr beliebt. Gern nutzten die Senioren auch Bildbände über die Region. Weil die Mitarbeiterinnen recht genau wissen, was ihre Bewohner bevorzugen, werden die Boxen speziell nach ihren Wünschen und Angaben von den Bibliothekaren gepackt. „Einer liest das Rezept vor, der andere wiegt die Zutaten ab“ Da Ostern vor der Tür steht, sei Ostern thematisch auch der Renner. So enthalten die Boxen Anleitungen für die gemeinsame Oster-Bastelei, aber auch Back- und Kochrezepte für Ostern. Da viele Heimbewohner einen biografischen Bezug zu Schlesien haben, würden intensiv alte schlesische Osterrezepte ausgetauscht. Katja Semrau: „Einer liest das Rezept vor, der andere wiegt die Zutaten ab. Dazu wird intensiv darüber gesprochen, wie die Zubereitung erfolgt und was noch unbedingt mit rein muss.“ Auf diese Weise kämen viele und gute Gespräche zustande. „Gerade die Biografie-Arbeit mit den Bewohnern ist uns sehr wichtig“, betont Katja Semrau. Zur Coronakrise: „Wir sehen das alles sehr gelassen.“ Wie der Bibliothekar Ronny Jahn erläutert, reagiert auch die Bibliothek auf die Coronakrise. So würden alle Oberflächen von Medien mit Waschbenzin desinfiziert, um die Weiterverbreitung von Coronaviren zu unterbinden. Katja Semrau und Melanie Franke erklärten zur Coronagefahr: „Wir sehen das alles sehr gelassen.“ Die Heimeinrichtungen unternähmen eigene, sehr wirkungsvolle Hygiene-Maßnahmen. Wie Jahn sagt, hatte die Bibliothek schon lange das Bestreben, auch älteren Menschen die Mediennutzung zu ermöglichen, die nicht mehr selbst in die Bibliothek-Filialen kommen können. „Das Beste ist, wir kommen auf die Leute zu“, erklärt Jahn. Nach Auswertung der Testphase in den beiden Heimen am Rainweg sollen dann ab August diesen Jahres insgesamt zehn Seniorenheime mit den Medienboxen ausgestattet werden, deren Inhalt turnusmäßig alle drei Monate ausgetauscht wird. Startschuss ist laut Jahn das Bibliotheksfest am 22. August.