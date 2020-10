Mehr als jeder Dritte im Kreis Saalfeld-Rudolstadt bezieht eine Rente

Was die Summe der Rentenzahlungen betrifft, ist Saalfeld-Rudolstadt Spitzenreiter in Ostthüringen.

Was das Straßenbild erahnen lässt, wird durch die Zahlen bestätigt. Mehr als jeder Dritte der rund 103.000 Einwohner des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt bezieht eine Rente. Nach am Freitag veröffentlichten Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik wurden im vorigen Jahr in fast 37.000 Fällen Renten in einer Höhe von 593,5 Millionen Euro überwiesen.