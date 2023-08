Meine Meinung: Mehr Klarheit schaffen

Dominique Lattich über Raum für mehr Möglichkeiten.

Entscheidungen sind wichtig. Egal, wie klein oder groß sie sind. Aber jede Entscheidung ändert für irgendjemanden oder irgendwas den Weg. Jede Kausalkette beginnt mit einer Entscheidung. Umso wichtiger ist es, dass sie gut durchdacht ist.

In zwölf Monaten kann viel passieren und vor allem viel Klarheit geschaffen werden. Diese Möglichkeit auszuschöpfen, finde ich also durchaus vernünftig. Vor allem muss alles zunächst aus rechtlicher Sicht auch in trockene Tücher gepackt werden. Ein angefangenes Projekt mit allen bereits getätigten Investitionen zu unterbrechen, auf Eis zu legen oder ganz zu unterbinden, schadet am Ende nur allen Seiten. Auf der Suche nach dem Sinn, Nutzen und was mit den Anlagen passiert, wenn sie ausgedient haben, habe ich verhältnismäßig wenig fundiert Wissenswertes gefunden. Vor allem die Entsorgung sollte immer mit bedacht werden, wenn es um das Verhältnis zum Nutzen geht.

Vielleicht ist in einem Jahr die Entwicklung noch ein bisschen vorangeschritten und die Idee einer PV-Anlage überholt von einer viel geistreicheren Variante.