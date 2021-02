Mehr Kultur und Kommunalpolitik in Saalfelds Regio-Rundfunk

In Pandemie und Lockdown gelten Medien als systemrelevant. Und so ruhte auch im Saalfelder Bürgerradio SRB letztes Jahr nie der Sendebetrieb. "Mit Corona war auch beim Radiomachen alles neu zu ordnen", erinnert sich ­Leiter Hannes Hoffmann. "Unsere regelmäßigen Radiomachertreffen waren nicht mehr möglich, ebenso wie die Produktion vor Ort".

Aktuell dürfen sich maximal zwei Radiomacher zugleich im Sender in der Alten Marktgasse aufhalten.

Einige Moderatoren und Redakteure praktizierten das Produzieren von zu Hause schon vor Corona und waren geübt. "Andere mussten sich erst hineinfuchsen, wobei wir die entsprechende Technik erst anschaffen mussten", nennt Hoffmann eine Hürde. Außerdem wurden Videokonferenzen zum Austauschmedium der Wahl. Gesprächspartner konnten nicht mehr selbst vorm Mikro Platz nehmen, sondern mussten vermehrt telefonisch zugeschaltet werden.

Jugendredaktion feierte ihr Achtjähriges

Unter diesen Umständen könne man aufs entstandene Programm und die rund 60 Radiomacher stolz sein. "Das gilt besonders für unsere Jugendredaktion Rabatz, die unter erschwerten Bedingungen ihre Sendungen gemacht hat", sagt Hoffmann. Sie existiert seit acht Jahren und inzwischen in dritter Generation.

Überhaupt sei die medienpädagogische Arbeit im Sender über der Norm, die die Thüringer Landesmedienanstalt (TLM) als Aufsichtsbehörde für Bürgermedien und Lizenzgeber vorgibt. "In dieser Breite ist das ein Luxus, den wir uns gerne leisten", sagt Mathias Moersch, Programmverantwortlicher und Vorstandsvorsitzender des elfköpfigen Betreibervereins. Bis 2023 gilt die aktuelle Sendelizenz der TLM, danach wird der Betrieb turnusgemäß neu ausgeschrieben. "Jede Interessengruppe oder Verein könnte sich bewerben und den Zuschlag erhalten. Unser Verein hat aber momentan keinen Mitbewerber", so Moersch.

Die TLM wacht auch darüber, dass der vorgeschriebene Wortanteil und der Anteil redaktioneller Formate eingehalten werden. Unter den sechs Bürgerradios in Thüringen ist SRB der einzige mit einem kompletten Vollprogramm. Bei den anderen wird in einem Zeitfenster nachts zumeist ein Programm der britischen BBC aufgeschaltet.

75.000 regelmäßige Hörer

Wer als Privatperson mitmachen will, ist willkommen - unter drei Bedingungen: Das geplante Programm muss nichtkommerziell und werbefrei sein sowie vom Grundgesetz abgedeckt. Innerhalb dieses Rahmens gebe es praktisch keine redaktionelle Einflussnahme auf mögliche Inhalte, betont Moersch.

150.000 Personen können das Programm technisch empfangen, rund 75.000 Hörer schalten regelmäßig ein, etwa 8.000 täglich, nennt Hoffmann Ergebnisse der jüngsten TLM-Reichweitenanalyse. "Es ist nicht geplant, den UKW-Empfang noch weiter auszubauen", sagt Mathias Moersch. Vielmehr werde die Digitalisierung der Bürgermedien ein Zukunftsthema werden.

Und was sind die Herausforderungen für 2021? "Auch uns beschäftigt der Wandel in der Informationswelt, die Tendenz zur immer schnelleren Nachricht", sagt Moersch. "Den Hörer interessiert weniger, was weiter entfernt passiert, lokale Informationen sind von Interesse", weiß der Vereinsvorsitzende. "In diesem Jahr wollen wir mehr Fokus auf Kommunalpolitik und Kultur legen", sagt Hannes Hoffmann. "Aber auch das Thema Nachhaltigkeit und ihre Umsetzung bei uns im Landkreis steht auf der Agenda".