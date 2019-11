Mehr Platz für Wohnen in Cumbach

Es gibt Pläne für ein weiteres Wohngebiet in der Catharinauer Straße in Cumbach. Im Wirtschaftsausschuss wurde jetzt einstimmig das Verfahren auf den Weg gebracht. Dem Stadtrat liegt für seine Sitzung am 21. November der Beschluss zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet südlich der Catharinauer Straße“ vor. Mit der Planung wird die Nachnutzung des früher von einem Abschleppunternehmen gewerblich genutzten Geländes sowie angrenzender landwirtschaftlicher Flächen vorbereitet.

Zwei Hektar Bauland

Das Gelände soll für die Bebauung mit maximal 20 Einfamilienhäusern neu erschlossen werden. Möglich wurde dies mit der Einstellung der Tätigkeit des Abschleppunternehmens. Mit der Erschließung soll, analog zum benachbarten Wohngebiet, die Firma Strabag beauftragt werden. „Wir brauchen Flächen für neue Wohngebiete. Viel gibt es nicht mehr. Die Nachfrage nach Wohnbauland hält permanent an. Die Stadt ist bestrebt, dieser Nachfrage gerecht zu werden und Grundstücke in attraktiver Lage zur Verfügung zu stellen“, sagt Bürgermeister Jörg Reichl (BfR). Mit der Aufgabe des Betriebsstandortes des Unternehmens Abschlepp-Schmidt in der Catharinauer Straße 30 eröffnet sich dafür die Möglichkeit. Die Fläche bietet sich an in Ergänzung der Wohnbebauung nördlich der Catharinauer Straße. Mit dem Aufstellungsbeschluss soll die städtebauliche Ordnung und Aufwertung dieses Geländes erfolgen. Damit soll Baurecht auf einer Fläche von etwas mehr als zwei Hektar geschaffen werden. „Die Voraussetzungen sind günstig. Die Löschwasserversorgung ist mit der Anlage auf dem neuen Wohngebiet vis a vis gegeben. Das Gelände ist erschlossen“, heißt es aus dem Rathaus.

Baugrund soll untersucht werden

Anfang September fand eine erste Beratung mit der zuständigen Genehmigungsbehörde im Landratsamt statt. Gegenstand dort waren auch die erforderlichen umwelt-, artenschutz- und wasserrechtlichen Fragen. Dabei spielen auch der Kiesabbau in diesem Bereich und die Auswirkungen auf den Baugrund eine Rolle. Ein Bodenuntersuchung ist vorgesehen. Ein nächster Termin im Landratsamt ist für November geplant. Nach der Klärung der Fragen zu räumlichen und planerischen Rahmenbedingungen sowie zur Grundstücksverfügbarkeit sollen mit dem Erschließungsträger in einem städtebaulichen Vertrag alle Leistungen vereinbart werden. Auskunft über Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung erteilt der Fachdienst Stadtplanung und Stadtentwicklung im Rathaus. Nach der Bekanntmachung liegen die Unterlagen öffentlich aus, so dass Gelegenheit ist, sich dazu zu äußern.

Wer sich für Bauland in Rudolstadt interessiert, wird aktuell unter anderem in Schaala fündig. Hier stehen noch Grundstücke im Wohngebiet „Am Wachtelberg“ zum Verkauf. Auf einer rund 7,5 Hektar großen Fläche in der Keilhauer Straße/Rosengraben schreibt die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Grundstücke zum Verkauf aus. Baubeginn soll im Frühjahr 2020 sein. Außerdem werden in Teichröda Grundstücke angeboten. Hier ist die Gesellschaft für Immobilienentwicklung und -vertrieb mbH (GIV) für die Vermarktung zuständig.