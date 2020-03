Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mehrere Autos können Raser gerade noch ausweichen - Dieser Schläger wird gesucht

Mehrere Autos müssen Raser ausweichen: Zeugen gesucht

Am Dienstag gegen 17:30 Uhr fuhr ein 51-jähriger Audi-Fahrer auf der B 85 von Kaulsdorf kommend in Richtung Saalfeld. Vor ihm fuhr ein grüner Kleinwagen, hinter ihm ein silberner Mercedes. Auf Höhe des Abzweigs Gärtnerei Fischersdorf setzte plötzlich trotz Gegenverkehr ein schwarzer Transporter zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an und wollte schließlich vor dem Audi des Geschädigten ganz knapp einzuscheren.

Der Audifahrer musste, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu verhindern, notbremsen und in den Straßengraben fahren. Auch der Gegenverkehr musste stark abbremsen, um das Überholen und Einscheren des Transporters zu ermöglichen.

Die Polizei sucht weitere Zeugen bzw. Geschädigte, welche aufgrund des Fahrmanövers stark bremsen mussten oder Angaben zum Fahrzeug oder dem Fahrer machen können. Ebenfalls werden diejenigen Fahrer gesucht, welche auf Höhe der Einmündung Gärtnerei Fischersdorf waghalsig von dem Transporterfahrer überholt wurden. Es handelte sich um einen schwarzen Transporter mit getönten Heckscheiben, Tatzeit Dienstag, 10. März,, gegen 17:30 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Saalfeld unter Tel. 03671-560.

Drei Schläger gesucht

Am 10. Dezember 2019 gegen 16 Uhr stiegen drei gesuchte Tatverdächtigen an der Bushaltestelle Rudolstadt Bahnhof in den Bus der Linie S2 von Rudolstadt in Richtung Saalfeld/Saale ein. In Schwarza stieg ein Junge aus dem Bus aus, dieser wurde beim Aussteigen durch einen der Täter auf den Kopf geschlagen. In Bad Blankenburg am Bahnhof stiegen mehrere Personen und auch die drei Täter aus.

Wahrscheinlich der Haupttäter in der roten Jacke. Foto: Polizei

Direkt am Bus schlug der Haupttäter eine Person und fordert diese auf, Geld herauszugeben. Der Geschädigte konnte flüchten. Mindestens einer der Täter trat gegen den Bus im hinteren Bereich und beschädigte diesen. Danach begaben sich die drei Verdächtigen in Richtung Bahnübergang Wirbacher Straße. Am Bahnübergang wurde eine weitere Person seitlich gegen den Kopf geschlagen und stürzte dabei. Der Geschädigte hatte danach ein Hämatom am Auge und verletzte sich beim Sturz die Schulter. Die Personenbeschreibung der drei tatverdächtigen Personen:

Täter 1:

20 - 25 Jahre alt,

170 - 175 cm groß,

schlanke Statur

kurze, dunkle Haare

Bekleidung: rote Jacke mit Kapuze, schwarze Hose mit weißen Nähten, weiße Schuhe (siehe Bild)

Täter 2 (vermutlich Haupttäter)

20 - 25 Jahre alt,

ca. 172 cm groß,

normale Statur

blonde kurze Haare,

seitlich abrasiert

Bekleidung: kurze graue Jacke mit Tiermotiv auf dem Rücken, blaue Jeans, schwarze Freizeitschuhe

Besondere Merkmale: Bierbüchse in der Gesäßtasche

Täter 3:

20 - 25 Jahre alt,

ca. 175 cm groß,

kräftige Gestalt

dunkle, kurze Haare

Bekleidung: schwarze Hose, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Schuhe

Besondere Merkmale: in der linken Hosentasche hatte er eine Schnapsflasche, linke Hand und Arm tätowiert auf dem Handrücken kreisrundes Tattoo, Nasenpiercing (siehe beigefügtes Bild)

Wer kennt diese Personen oder kann Angaben zu ihnen machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Saalfeld unter 03672-4171464.