Mehrtägiger Großeinsatz der Polizei in und um Saalfeld

Saalfeld. Mehrere Hunde und Hubschrauber waren zeitweise im Einsatz. Auch aus Sachsen waren Polizisten im Einsatz für eine Vermisstensuche.

Seit dem Pfingstmontagabend suchten Polizeibeamte mit zahlreichen Unterstützungskräften nach einem vermissten 62-jährigen Saalfelder. Nach einer Streitigkeit mit vager Suizidandrohung konnten Freunde und Bekannte den Mann nicht finden, sodass ein großes Aufgebot der Thüringer Polizei in die Suche eingebunden wurde. Eine Öffentlichkeitsfahndung habe es laut Polizei aufgrund verschiedener, persönlicher Umstände nicht gegeben.

Noch in der Pfingstnacht suchten Spürhunde nach dem Mann gesucht, auch mehrere Handyortungen wurden durchgeführt und am Dienstagmorgen gegen 4 Uhr kreiste ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera über Saalfeld und Umgebung. Im Tagesverlauf dauerten die umfangreichen Suchmaßnahmen mit zahlreichen Polizei- und Fremdkräften an, schließlich wurde ein weiterer Polizeihubschrauber aus Sachsen mit besonderer Ortungssoftware (so genannten IMSI-Catcher) angefordert.

Sächsische Polizisten fanden den Mann schließlich am Dienstagabend tot in einem Waldstück. Die Polizei geht von einem Suizid aus.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen