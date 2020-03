Die vorerst letzte Auszeichnungsveranstaltung der Aktion „Mein Verein des Monats“ fand im Oktober in Rudolstadt statt. Mit dabei waren der Freundeskreis Lohmturm Eichicht, der Förderverein der Sabel-Schule und der Heimatverein Höhendörfer. Im April startet der nächste Jahrgang des Wettbewerbs von Volksbank und OTZ.

„Mein Verein des Monats“ startet im April in Saalfeld-Rudolstadt

Corona verändert viel, aber nicht alles. So wie es die Tageszeitung für Abonnenten jeden Tag im Briefkasten gibt, gibt es auch 2020 wieder den Wettbewerb „Mein Verein des Monats“. Bereits in der nächsten Woche startet die Vorstellung der April-Kandidaten für die Gemeinschaftsaktion von Volksbank eG Gera Jena Rudolstadt und Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt der Ostthüringer Zeitung (OTZ). Den Anfang wird der Freundeskreis des Saalfelder Ostereierbaums e.V. machen.

Zehn Vereine haben sich bereits jeweils 50 Euro gesichert

Als Besonderheit hatten die Akteure in diesem Jahr eine „Sprintprämie“ ausgelobt. Jeweils 50 Euro gingen an die ersten zehn Vereine, die sich für den Wettbewerb anmeldeten. Das sind - in der Reihenfolge der Bewerbungen - die bereits erwähnten Ostereierbaumfreunde, der Grundschulförderverein „Fröbelkinder“ Bad Blankenburg, der Förderverein Fröhliche Musikanten Saalfeld, der Förderverein Gorndorfer Lernspatzen, die Herbstzeitlosen als Projekt der AWO, der Heimat- und Geschichtsverein Gorndorf, der Männerchor Oberweißbach, der Probstzellaer Karnevalsclub „ZKC“, die TSG Bau Remschütz sowie der Kinder- und Heimatverein Solsdorf.

Sechsmal im Jahr, zwischen April und September, werden in der OTZ jeweils drei Vereine als Kandidaten für „Mein Verein des Monats“ vorgestellt. Leser und Bankkunden stimmen anschließend ab, wer sie am meisten überzeugt hat - und entscheiden damit, welcher Verein 700, 400 oder 300 Euro für die Vereinskasse gewinnt.

Weitere Bewerbungen - bitte mit Nachweis der Gemeinnützigkeit - sind jederzeit möglich, am besten per E-Mail an saalfeld@otz.de oder rudolstadt@otz.de.