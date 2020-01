Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Aber ich liebe es!

Ist das ein toller Beruf oder ist das ein toller Beruf? Vor zwei Tagen zog ich für eine Kneipenreportage von Zapfhahn zu Zapfhahn durchs kleine Örtchen, vier Kneipen habe ich geschafft. Mehr wäre nicht gesund gewesen. Am Samstag ging es zunächst von Kirche zu Kirche, von Orgel zu Orgel – womit ich schon mal die enorme Bandbreite der Themen angedeutet habe, mit denen ich es bei der Ausübung meines Berufes zu tun habe.

In Anlehnung an einen Stones-Song kann ich ausrufen: Es ist nur Lokaljournalismus, aber ich liebe es! Yes, i do! Wenn ich meinen Freunden kurz beschreibe, um was ich mich alles kümmere, wenn der Arbeitstag lang ist, kürze ich gern ab und sage „Gas, Wasser und Sch...“ - aber ganz im positiven Sinne! Lokaljournalismus heißt, ran an die Buletten, wie die Berliner sagen. Immer mittendrin statt nur dabei.

Noch dröhnten mir am Sonnabend Bach und Bartholdy im Ohr, da konnte ich mir bei meinem nächsten Termin die besten Rock-Klassiker anhören, von der Bühne gehämmert auf der Abschlussparty für die Saalfelder Eisbahn. Von der Ladegast-Orgel zur Fender-Gitarre innerhalb einer Stunde – und das aus rein beruflichen Gründen. Was andere Leute aus Spaß machen, ist mein Beruf. Ich hoffe, die Freude darüber kommt bei den Texten bisweilen rüber und Sie, liebe Leser, haben etwas davon.