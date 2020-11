Meine Meinung: Abschied in schwerer Zeit

In der Frage des richtigen Umgangs mit Corona-Toten fehlt mir die Kompetenz für eine abschließende Antwort. Ich denke, es stehen zwei Interessen gegenüber, die zunächst unvereinbar erscheinen, aber beide ihre Berechtigung haben. Corona-Tote müssen luftdicht verschlossen in einen Plastiksack, um eine Infektion anderer zu verhindern. Doch das verhindert auch das Abschiednehmen durch Angehörige. Nun: Ich denke, dass der Schutz der Lebenden höchste Priorität hat. Doch ich weiß aus eigener Erfahrung in der Familie, dass das Abschiednehmen von einem geliebten Menschen auch wichtig ist. Vielleicht können wir nachdenken. Vielleicht ist das Unvereinbare doch zu vereinbaren? Wie wäre es, wenn derjenige, der im Krankenhaus, im Heim, zu Hause, den Verstorbenen in den Leichensack legt, auch der ist, der das letzte Foto des Verstorbenen macht, um es den Angehörigen auf Wunsch zur Verfügung zu stellen?