Meine Meinung: Alle sind unterwegs

Dominique Lattich über Saalfeld als Publikumsmagnet.

An manchen Tagen kann man von Veranstaltung zu Veranstaltung ziehen und überall die gleiche Bilanz ziehen: eher durchschnittlich besucht. An anderen Tagen jedoch – und ich finde, dieses Wochenende gehörte dazu – ist gefühlt die ganze Stadt auf den Beinen. Egal, wo man ist: Überall sind die Plätze gefüllt, jeder ist dort, wo er Gleichgesinnte trifft. Und mehr noch als das: In der Gertrudiskirche Graba erzählte man mir am Tag des offenen Denkmals, dass sogar Leute aus Leipzig da waren und auch andere Gäste, die weitere Wege auf sich genommen hätten, um Saalfeld und speziell eben jene Kirche zu besichtigen.

Wir waren uns einig, dass es heutzutage nicht mehr unbedingt selbstverständlich ist, dass Menschen gerade am wohlverdienten Wochenende noch weitere Strecken auf sich nehmen, um Bildung und Kultur zu erfahren. Gut so und weiter so! Wir leben alle nur einmal.

Wie formulierte es Cicely Saunders so treffend? „Es geht nicht darum, dem Leben mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.“ In diesem Sinne: einen schönen Wochenstart!