Meine Meinung: Auf dass der Spuk bald endet

Darüber, ob nun Selbstständigkeit oder ein Angestelltenverhältnis die bessere Option im Berufsleben ist, mag man streiten können. In der jetzigen Ausnahmesituation dürfen sich jene glücklich schätzen, die weiter ihr geregeltes Einkommen beziehen, trotz Kurzarbeit und wenn auch manchmal in abgespeckter Höhe. Immerhin ist man gesichert, wenigstens vorerst. Finanzielle Sorgenfreiheit gehört zu unseren höchsten Gütern.

Sie mag vielleicht nicht gar so elementar sein, wie der vielgewünschte Spitzenreiter Gesundheit, ohne die bekanntlich alles nichts ist. Aber: Steht die wirtschaftliche Existenz auf der Kippe, kann es mit der körperlichen und seelischen Verfassung auch ganz schnell bergab gehen. Erst Recht, wenn nicht nur das eigene Auskommen fragil wird, sondern auch eine Familie ernährt werden muss. Ein Aufatmen versprechen die Soforthilfen des Landes, doch auch diese Anträge können nur Menschen bearbeiten.

Dass die Mitarbeiter in der Thüringer Aufbaubank keine wertvolle Zeit verstreichen lassen, will man gerne glauben. Die Bange am anderen Ende der Kette bleibt, bis endlich die erlösende Bewilligung, Überweisung, Rettung kommt. Vor einem Monat schrieb ich in dieser Kolumne noch von Entschleunigung als positiven Nebeneffekt der Krise. Das war mal. Wir brauchen unseren gewohnten Alltag wieder.

