Meine Meinung: Denkt es mal andersherum

In der Analyse bin ich der Dritte im Bunde. Wenn Ehrenfried Galander und Klaus Wolfram bei einer Diskussion in Saalfeld den Elitenwechsel in Ostdeutschland kritisieren, geschieht das auf einer Faktenbasis, die nicht zu erschüttern ist. Wenn sie eine nichtexistierende ostdeutsche Öffentlichkeit bemängeln, erinnere ich nur an die „Wochenpost“, die von einem westdeutschen Chefredakteur kaputt gemacht wurde. Sein Name: Mathias Döpfner. Wem das was sagt.

Aber aus dialektischen Gründen, als Freund von Pro und Contra, will ich hier nicht ins selbe Horn stoßen. Vielmehr bringe ich zwei Gedanken ein. Erstens: Wie hätte es anders sein sollen? Die deutsch-deutsche Systemkonfrontation war fundamental. Wer sie verliert, hat nicht gewonnen. Natürlich hätte ich mir als Romantiker auch eine Einheit auf Augenhöhe vorstellen können. Nur, wo hätte die herkommen sollen, wenn der eine vor Kraft strotzt und der andere im Dreck liegt? Und der zweite Gedanke: Wie hätte das wohl ausgesehen, wenn die Geschichte andersherum verlaufen wäre? Wenn am 19. Dezember 1989 nicht Helmut Kohl in Dresden, sondern Erich Honecker in Bonn geredet hätte? Es hätte auch einen Elitenwechsel gegeben. Nur dass Arbeitslosigkeit und Umschulung nicht das Schlimmste gewesen wären, was Westdeutschen dann hätte passieren können.