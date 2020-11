Meine Meinung: Der Füller als Politikum

Der Anlass hätte es verdient gehabt, aber es ist nicht die Zeit. Eigentlich sollte am Donnerstag in Saalfeld der Beitritt der Landkreise Saalefeld-Rudolstadt und Saale-Orla zum Verkehrsverbund Mittelthüringen öffentlich besiegelt werden; mit Staatssekretärin, Häppchen und Sekt, weihevollen Worten und einer Fahrt im Oldtimerbus. Doch was hätte das für ein Bild gegeben, während gleichzeitig Gaststätten geschlossen sind und Kontakte vermieden werden sollen? Da wäre schon das Weiterreichen des Füllers bei der feierlichen Vertragsunterzeichnung ein Politikum gewesen. Kurzerhand wird daraus nun ein digitales Pressegespräch.

Nichtsdestotrotz ist der Beitritt der beiden Landkreise zum VMT, an dem übrigens schon seit mehreren Jahren gebastelt wird, ein so mutiger wie richtiger Schritt in die mobile Zukunft. Ein Ticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel zwischen Erfurt, Jena, Gera und dem Städtedreieck statt eines Tarifdschungels und Naseplattdrücken an drei verschiedenen Fahrkartenautomaten - das allein ist es wert, dass KomBus wie die Schwarzatalbahn ihre Tarifautonomie aufgibt. Zeit ist eben auch Geld. Lassen Sie sich ein auf die schöne neue VMT-Welt, die so manches Schnäppchen bereit hält. Immer noch eine Art Geheimtipp ist - neben Job- und Azubiticket - das „AboMobil65“. Für weniger als 100 Euro kann ein Seniorenpaar einen ganzen Monat lang nach Herzenslust mit Bus und Bahn die Region erkunden - von Hirschberg bis Bad Kösen.