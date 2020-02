Guido Berg über den Ausbau der Rudolstädter Straße in Saalfeld.

Meine Meinung: Der fünfte Kreisel fehlt

Kreisverkehre sind Übungssache, keine Frage. Doch wenn es auch Fahrer gibt, die nicht rechtzeitig blinken, wenn sie den Kreisel verlassen wollen; ja wenn es auch Fahrer gibt, die sehr zögerlich in einen Kreisel einfahren und seine Vorteile durch ihre Zurückhaltung schmälern, bleibt doch festzustellen: Dank der Kreisverkehre flutscht der Verkehr viel zügiger. Es werden Zeit, Bremsbeläge und der Sprittank geschont. Somit erscheint die Saalfelder „Kreiselitis“, die mit dem Bau von vier weiteren Kreisverkehren in der Rudolstädter Straße ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen soll, durchaus sinnvoll und gut.

Doch eine Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Ausgerechnet vor dem Meininger Hof reicht der Platz nicht, dort entsteht kein Kreisel. Während es künftig an allen Straßenkreuzungen dank Kreisel zügig voran gehen soll, werden am Meininger Hof weiterhin die Ampel signalisieren, wann es weitergeht.

Für mich stellt sich nicht gleich die Frage nach dem Sinn der ganzen Millionen-Investition. Der Kreisel am Marktkauf bleibt sinnvoll, auch für die Einfahrt zum künftigen Wohngebiet Graba II ist ein Kreisel eine gute Lösung. Dennoch sind die Befürchtungen mancher, dass es nach Abschluss der Arbeiten zu langen Staus vor dem Meininger Hof kommt, nicht von der Hand zu weisen.