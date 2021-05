Meine Meinung: Der Geist ist durstig

Dominique Lattich über den Kultur+Sommer.

Bereits in den vergangenen Jahren waren die Konzerte im Hof des Stadtmuseums sehens- und hörenswert. Besonders gern erinnere ich mich an die Band „The Aberlours“ zurück – ihr Stil passte schlichtweg in die Atmosphäre, die das ehemalige Franziskanerkloster bietet. Es gibt übrigens auch einen leckeren Whisky, der „Aberlour“ heißt. Es ist schon erstaunlich, welche Sinne Kultur anspricht, was man mit welchen Klängen, Farben oder Gerüchen verbindet. Oder manchmal auch nur mit einem Namen. Vieles von dem, was den Geist sättigt, kommt aus der Kultur. Und in diesen Zeiten sind viele Menschen in der Seele hungrig und durstig. – Ja, den Whisky gibt es noch, aber allein schmeckt er nicht so gut, wie bei einem Irish-Folk Konzert, das man mit Freunden erlebt. Kaum eine CD kann solche Gänsehautmomente erzeugen, wie ein Orchester, das kraftvoll „Ode an die Freude“ schmettert. Kein Werk von Claude Monet, das man auf einem Monitor sieht, hat so einen starken Ausdruck wie es in einer Galerie der Fall wäre. Kein Youtube-Video kann uns so zum Lachen bringen, wie ein Komödiant auf einer Bühne es live kann.

Oh ja, ich bin durstig. Und voller Vorfreude auf Normalität, Gänsehautmomente und einen guten Whisky.