Meine Meinung: Die Menge und das Ich

Der Reflex ist tief im Journalisten-Leben verwurzelt. Es hört sich banal an, aber Ereignisse im dienstlichen Kalender finden ihre Rang- und Reihenfolge mit einem simplen Gradmesser: der Anzahl der Menschen, die dort wahrscheinlich zusammenkommen.

Wer will schon dem Argument, dass etwas, was viele Menschen zueinander bringt, auch für viele von Bedeutung ist, etwas entgegensetzen?Nun stimmt beileibe, dass viele Dinge, bei denen weniger als eine dreistellige Menschenzahl agiert, ebenso interessant sind, aber ganz speziell nach einem Wochenende ist – zumindest der Journalistenmeinung – nach der Montagswunsch des Lesers: War ich auf der „richtigen” Veranstaltung? Offenbar ja, denn sie ist groß im Blatt. Wenn nicht, kann ich zumindest erkennen, dass ich wohl etwas verpasst habe, weswegen ich das nächste Mal besser schauen sollte, was angeboten wird. Was aber, wenn äußerer Umstände wegen (Sie bemerken, wie verzweifelt ich das C-Wort zu vermeiden suche) das nahe liegende Kriterium weg fällt?

Eine Kollegin hat ein kleines Mantra, sie sagt zu dem, der etwas sucht: Es ist nicht weg, es ist nur gerade woanders. Und so ist auch die Menge nicht weg, sondern nur gerade ... in sozialen Netzwerken vielleicht?

Die Steine-Mal-Aktion ist ein schönes Beispiel: Alle sitzen für sich beim Bemalen, achten auf Abstand beim Auslegen und sind doch alle beieinander. Die Facebook-Gruppe #THSteine hat allein in Thüringen aktuell 874 Mitglieder.

Wir schimpfen gern auf die Neugier des Anbieters, auf mangelnde Diskussionskultur, auf lästige Eitelkeiten der Einzelnen, Filterblasen, Trolle und andere Phänomene. Doch darf der Wert sozialer Netzwerke als Projektionsfläche für die Sehnsucht des Menschen nach Gemeinsamkeit auch einfach mal gewürdigt werden.