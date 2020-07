Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Erbe mahnt für die Zukunft

Für den Laien sind die vielen kleinen Bauminseln auf den Feldern der Region zwischen Saalfeld, Könitz und Kamsdorf eine hübsche Belebung der Landschaft; die Kundigen erkennen die hier verborgenen Grüße aus der Vergangenheit. Schächte, Stollen und Abbaukammern durchziehen den Untergrund, oftmals in mehreren Stockwerken. Über Jahrhunderte wurde der Reichtum aus dem Berg gegraben – mit Folgen bis heute.

Selten so dramatisch wie in früheren Jahren, als Lkw in Krater sanken oder Jäger-Hochsitze kippten. Aber doch mit direkten Auswirkungen für die Menschen, wenn etwa Neubauten nicht dort errichtet werden können, wo man eigentlich möchte oder gewerbliche Investoren erheblich mehr aufwenden müssen, um alte Schächte zu sichern.

Wann sich ein Loch auftut oder Krater senkt, lässt sich kaum vorher bestimmen. Nicht alle Stollen sind ausreichend präzise kartiert, zu viele Faktoren wie örtliche Geologie, Wasser, Erschütterungen spielen eine Rolle. Umso wichtiger ist Vorsorge. Jene, wie sie die Bergsicherung betreibt und die auch in Corona-Krisenzeiten keine Kürzung der Landesmittel erfahren sollte, von der aktuell hinter den Kulissen geraunt wird.

Und es braucht jene Weitsicht, das Nachnutzen von Altbergbau nicht wie zu DDR-Zeiten bei Kamsdorf einfach durch Abladen von Müll zu betreiben, sondern maximalen Sicherheitsaufwand zu pflegen. Nicht zuletzt hilft, Abfälle von vornherein zu reduzieren, wie es nun in der Schrottaufbereitung des Stahlwerks geschieht. Und so sind die Spuren des Bergbaus auch eine Mahnung, die folgen heutigen Handelns für morgen zu bedenken.

Neue Schächte in Kamsdorf, um alte endgültig zu verschließen