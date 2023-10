Meine Meinung: Fitnesshilfe für Unternehmen als Standortsicherung

Verborgenes erlauschen: Ein Mädchen lauschte am Stand der Gutekunst GmbH aus Rudolstadt auf die unterschiedlichen Geräusche von Materialien in Hohlkörpern.

Jens Voigt findet den ersten Saale-Fit-Tag durchaus gelungen – ein Kommentar.

Arbeiten und gesund bleiben – was vor Jahren als schickes Sahnehäubchen im Job begann, hat sich längst als selbstverständlicher Anspruch von Arbeitnehmern (und Chefs) bis in die Thüringer Provinz ausgedehnt. Körperliche und geistige Erschöpfung als Zeichen von Leistungswille und Firmenverbundenheit, wie das noch vor zwei Generationen als quasi unvermeidlich galt, sind heute eher Zeichen schlechter Betriebsführung. Ob Salatbar, subventionierter Besuch von Fitnessstudio, oder Power-Pause mit Bewegung – in immer mehr Unternehmen und Behörden gehört die Fitness-Unterstützung ins Portfolio der Mitarbeiterbindung.

Was auf diesem Gebiet in der Region alles geht und welche Möglichkeiten vielleicht noch zu erkunden sind, dafür bot der erste Saale-Fit-Gesundheitstag, obwohl leider nicht von Besuchermassen heimgesucht, eine Fülle an Erkenntnissen und Kontakten. Zugleich zeigten die fast 80 im Netzwerk verbundenen Firmen, dass sie den Trend zur Verbindung von Arbeit und Gesundheit nicht nur spüren, sondern aktiv verfolgen. Auch die Vorträge offenbarten neue Belege für die alte Erkenntnis: Auf Dauer kann man sich Fitness nicht verschreiben lassen, sondern muss selbst etwas dafür tun. Wenn der Arbeitgeber das noch unterstützt, umso besser.