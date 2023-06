Meine Meinung: Für eine stabile Zukunft

In Kamsdorf staunen die Besucher des Bergwerkes immer wieder über die gewaltigen Hallen mit den Pfeilern.

Die Bergwerk-Unterstützer von Kamsdorf: Jens Voigt über einen im Wortsinn rührigen Verein.

Von außen wirkt es wenig spektakulär. Drinnen und untertage freilich zieht das Besucherbergwerk Kamsdorf noch jeden in seinen Bann, mit seinem Gewirr von Gängen, Stollen, teils hallengroßen Abbaukammern und der schaurigen Vorstellung, sich mit Schlägel und Meißel in teils wurmlochartigen Vortrieben bewegen zu müssen.

Naheliegend also, dass sich der Bergmannsverein bei der Entwicklung der Einrichtung auf seine unterirdischen Schätze konzentriert. Hat man 2022 an Bahntechnik und Licht geschraubt, soll nun eine ordentliche Toilette am Grubenbahnhof folgen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, doch auch ein Zeichen, dass der Verein erkannt hat, dass im Fokus vor allem die Besucher stehen müssen, wenn das vormalige Bergwerk eine stabile Zukunft haben soll.

Nicht zuletzt gilt es anzuerkennen, dass der Verein und das museale Bergwerk ohne Dauer-Zuschüsse der öffentlichen Hand wirtschaften und nur einen Ruhetag pro Woche haben. So wäre es wünschenswert, dies Engagement mit einem Vorderplatz beim Demografiepreis gewürdigt zu sehen. Nicht zuletzt als Fingerzeig, dass Heimatgeschichte mehr umfasst als Schlösser, Burgen und adlige Herrschaften.