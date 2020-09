Meine Meinung: Gebt Pferden kein Benzin

Es ist gut, dass das Saalfelder Marktkauf-Center ab kommendem Jahr modernisiert wird. Es ist in die Jahre gekommen, es entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Investition ist überfällig. Meine sehr persönliche Meinung ist, dass es schon vor Jahren im Vergleich mit anderen Einkaufscentern blass aussah. Die Versuche, die nun anvisierte Modernisierung zu verzögern oder zu verhindern, waren Spiegelfechtereien. Das Marktkauf-Center ist eine Realität, eine Rückkehr zur grünen Wiese ist nicht denkbar und angesichts von zahlreichen Arbeitsplätzen auch nicht wünschenswert.

Natürlich schwächt ein solches Center die Innenstädte von Saalfeld und Rudolstadt, doch die Gefriertruhe oder den großen Wochenendeinkauf in der Innenstadt zu besorgen, kann auch nicht das Ziel sein. Die Innenstädte müssen sich vielmehr neu erfinden. Das geschieht am besten durch Rückbesinnung auf die alten Werte wie Kultur, Entschleunigung und Aufenthaltsqualität. Es hat keinen Sinn, den Centern durch möglichst viele Parkplätze nachzueifern und damit die Aufenthaltsqualität zu schmälern. Dieses immer noch anzutreffende Bemühen ähnelt dem Versuch, den Pferden im Wettbewerb mit der Motormobilität Benzin in die Futtereimer zu gießen.

Alles hat vielmehr seinen richtigen Platz: Der Großeinkauf erfolgt im Center, Kaffee und Kuchen oder ein Feierabendbier genießen wir in der Innenstadt. Auch für höherpreisige Qualitätsprodukte ist die Einkaufsmeile in der Innenstadt sicher der bessere Ort.

Saalfelder Marktkauf-Center wird ab Frühjahr 2021 umgebaut