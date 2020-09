Ihnen – ja, Sie! – muss ich das ja nicht sagen. Sie nutzen jeden Tag eine neue Mund-Nase-Maske und schmeißen die alte in den Rest-Müll oder waschen sie in heißem Wasser. Viren mögen’s nicht heiß, deshalb. Aber es gibt andere, und das weiß ich, weil ich heute beim Joggen mehrere alte Masken rumliegen sah – und zwar in der schönsten Natur. Ich finde, das geht so nicht. Der Aufenthalt in der Natur ist außerordentlich gesundheitsfördernd, doch es gilt die Devise: Wir bringen nichts mit und wir nehmen nichts mit. Gut, die Pilz-Sammler nehmen wir da einmal großzügig aus. Auf keinen Fall aber lassen wir Gesichtsmasken in Feld und Flur zurück. Schon nicht aus ästhetischen Gründen, aber auch nicht aus medizinischen. Ich bin kein Virologe und auch kein Epidemiologe, wie so viele andere in dieser Zeit. Aber ich vermute schon, dass sich Viren und auch andere Erreger an der Maske konzentrieren können. Wenn das so ist, ist es auch für einen Hund nicht gesund, wenn er an so einer rumliegenden Maske schnüffelt. Also, tragen Sie Masken, wo es nötig ist. Nur lassen Sie sie nicht irgendwo liegen. Aber Ihnen, wie eingangs notiert, muss ich das ja nicht sagen. Nicht wahr?