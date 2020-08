Meine Meinung: Jede weniger ist eine zuviel

Seit März gibt es für die Gräfenthaler keine Möglichkeit mehr, direkt im Ort Essen zu gehen. Ein Szenario, das vor zwanzig Jahren, ja selbst vor zehn Jahren noch undenkbar war. Doch der Zahn der Zeit nagt selten zum Vorteil des Angeknabberten, erst Recht nicht auf dem Lande. Die Mehrzahl unserer Leser werden Gräfenthal und andere Städtchen und Dörfer ganz anders kennen. Aus einer Zeit, in der das Leben in den Innenstädten tobte, und das ganz selbstverständlich. Das Kneipensterben, eine Tragödie in immer neuen Akten. Insofern ist es in doppeltem Interesse des Schlossherren, dass im „Pappenheimer“ wieder die Herde heiß werden und Bier aus dem Zapfhahn rinnt. Denn seinen Gästen – noch dazu als Bürgermeister des Urlaubsortes – beibringen zu müssen, dass zur nächsten Kneipe ein Auto gebraucht wird, ist ebenso schwer vermittelbar, wie peinlich. Ebenso bekannt ist aber auch die Situation am Fachkräftemarkt, vor allem in der Gastronomie. Und, ja, man kommt nicht drum herum, vor allem im ländlichen Raum. Gerade deshalb braucht es Querdenker im besten Sinne, die nicht den einfachsten Weg gehen, sondern Lust auf die Herausforderung haben. Lust auf Urlaub bei uns scheinen ja genug Auswärtige zu haben. Das zu verspielen, wäre katastrophal.