Meine Meinung: Kein Bier ist auch keine Lösung

Guido Berg über den Preisauftrieb und der Sparnot der Kunden

In der Ökonomie ist das bekannt: Boomt es, wird Butter gekauft. Geht es abwärts mit der Kaufkraft, greifen die Leute zur billigeren Margarine. Freilich sind es heute eine Vielzahl von edleren Nahrungsmitteln, die der Sparnotwendigkeiten zum Opfer fallen. Jüngstes Beispiel ist die Saalfelder Räucherei Cramer, die zu spüren bekam, dass die Menschen sich in der Inflationen keinen geräucherten Heilbutt mehr gönnen. Insofern sind die Sorgen des Geschäftsführers des Bürgerlichen Brauhauses Saalfeld nachvollziehbar: Werden sich die Saalfelder das „Saalfelder“ künftig noch leisten können? Schließlich gibt es billigere Biere. Dass sie die besseren sind, will ich bezweifeln. Aber was soll der Durchschnittsverdiener machen? Das Geld, dass er zum Inflationsausgleich braucht, kann er sich nicht drucken. Ehe die Löhne den Preisen folgen, kann es dauern und kein Bier ist auch keine Lösung. Die Hoffnung liegt bei der Saalfelder Brauerei auf dem Prinzip Regionalität und Heimat. „Saalfelder“ ist das Bier von hier. Von uns gemacht für uns. Ob der Lokalpatriotismus aber ausreicht, dem Bier die Treue zu halten, erweist die Zukunft.