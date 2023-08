Meine Meinung: Kontrolle ist besser

Uhlstädt, ein Ort an dem seit geraumer Zeit regelmäßig geblitzt wird, ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese Art der Kontrolle Früchte trägt. Die Zahl der Raser hier hat deutlich abgenommen.

Heike Enzian über den sicheren Weg zur Schule.

Es war im Januar 2018, als bei einem Unfall an der Ampel in Höhe des Zugangs zur Schule in Uhlstädt drei Kinder und eine Frau verletzt wurden. Ein Autofahrer hatte sie erfasst.

Leider kommt es immer wieder vor, dass Kinder auf dem Weg in die Schule in einen Unfall verwickelt werden. Und nach wie vor zählt überhöhte Geschwindigkeit zu den häufigen Unfallursachen. Aber wie kann die Gefahr gebannt werden? Nicht umsonst gilt vor Schulen und Kindergärten Tempo 30. Dass die Polizei gerade zu Beginn eines neuen Schuljahres auf den Straßen präsent ist, daran hat man sich inzwischen schon gewöhnt. Alles, was dazu beiträgt, Kinder auf dem Weg zu Schule zu schützen, ist zu begrüßen.

Wie gelingt es, die wenigen schwarzen Schafe zumindest spürbar zu bestrafen, ohne den großen Rest der ordentlichen Autofahrer zu drangsalieren? Meiner Meinung nach nur mit Kontrollen. Uhlstädt, ein Ort an dem seit geraumer Zeit regelmäßig geblitzt wird, ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese Art der Kontrolle Früchte trägt. Die Zahl der Raser hier hat deutlich abgenommen.

